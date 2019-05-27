Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem O canavar serbest
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

O canavar serbest!

Sultanbeyli'de kamyonet sürücüsü kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Kazada, Yeni Şafak ve Albayrak bünyesinde 25 yıldan fazla çalışan Ahmet Çoban ile 3 kişi feci şekilde yaralandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.Y., skandal bir şekilde serbest bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaza önceki gün, 17.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Kaza önceki gün, 17.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sultanbeyli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda ve kaldırımdaki 1'i kadın 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. Olay önceki gün, 17.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 YM 8628 plakalı kamyonet, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolda ve kaldırımdaki 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmet Çoban

YENİ ŞAFAK’TA 25 YIL ÇALIŞTI

Kazada Yeni Şafak ve Albayrak Grubu bünyesinde 25 yıldan fazla çalışan Ahmet Çoban da feci şekilde yaralandı. Albayrak Grubundaki işinden geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Çoban, sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatası, omurga ve kaburgalarında çok sayıda kırık bulunan Çoban’ın doktorların müdahalelerine cevap vermesi halinde beyin ameliyatına alınacağı öğrenildi.

Görüntülerde, yoldaki iki kişi ve kaldırımda yürüyen Ahmet Çoban’ın kamyonet tarafından ezildiği görülüyor.

ÜÇ KİŞİYİ EZDİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI!

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.Y., çıkarıldığı mahkemece skandal bir şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, yoldaki iki kişi ve kaldırımda yürüyen Ahmet Çoban’ın kamyonet tarafından ezildiği görülüyor.

AA muhabirinin çektiği son görüntü ortaya çıktı
GÜNDEM
AA muhabirinin çektiği son görüntü ortaya çıktı
Sınırları kim koruyacak?

Sınırları kim koruyacak?

Uzmanlara göre Suriye sınırındaki 450 askeri üsten 350'sinde güvenlik zaafı oluşacak.​
300 avukata sandık nöbeti

300 avukata sandık nöbeti

Avukatlara, 23 Haziran'da olası usulsüzlük ve hırsızlıklara müdahale etmeleri için eğitim veriliyor.
O canavar serbest!

O canavar serbest!

​Kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına dalan sürücü serbest bırakıldı.​
Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan erken seçime gidiyor

Çipras'ın partisi AP seçimlerinde ana muhalefetin gerisinde kaldı.
Milli irade hırsızlığı tam bir felakettir

Milli irade hırsızlığı tam bir felakettir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da iftar programında konuştu.
Yıl sonunda açılacak

Yıl sonunda açılacak

Darbenin izleri silinen 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' açılıyor.
Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'da incelemelerde bulundu.

Şampiyon <br>küme düştü

Şampiyon
küme düştü

Süper Lig'de dramatik son.

Eşref Kolçak<br> hayatını kaybetti

Eşref Kolçak
hayatını kaybetti

​Kolçak, uzun süredir tedavi altındaydı.

Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' telefonu

Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' telefonu

KKTC Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ayrı ayrı görüştü.
Mühimmat bağlı<br>balon düştü

Mühimmat bağlı
balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya düşen balonlar inceleniyor.
Son kare

Son kare

​AA muhabiri Nişancı'nın çektiği görüntüler ortaya çıktı.
500 kilometreyi yakalayacak

500 kilometreyi yakalayacak

​Türkiye'nin otomobilinde detaylar ortaya çıkıyor.
2 milyar hesabı sildi

2 milyar hesabı sildi

​Sosyal medya devi hesapları silmeye devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.