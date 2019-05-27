O canavar serbest!

Sultanbeyli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda ve kaldırımdaki 1'i kadın 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. Olay önceki gün, 17.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 YM 8628 plakalı kamyonet, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolda ve kaldırımdaki 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmet Çoban

YENİ ŞAFAK’TA 25 YIL ÇALIŞTI

Kazada Yeni Şafak ve Albayrak Grubu bünyesinde 25 yıldan fazla çalışan Ahmet Çoban da feci şekilde yaralandı. Albayrak Grubundaki işinden geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Çoban, sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatası, omurga ve kaburgalarında çok sayıda kırık bulunan Çoban’ın doktorların müdahalelerine cevap vermesi halinde beyin ameliyatına alınacağı öğrenildi.

Görüntülerde, yoldaki iki kişi ve kaldırımda yürüyen Ahmet Çoban’ın kamyonet tarafından ezildiği görülüyor.

ÜÇ KİŞİYİ EZDİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI!

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.Y., çıkarıldığı mahkemece skandal bir şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, yoldaki iki kişi ve kaldırımda yürüyen Ahmet Çoban’ın kamyonet tarafından ezildiği görülüyor.