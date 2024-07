O gecenin hafızası bu müzede

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçti. FETÖ’cü hainlerin yaptıkları ve kahraman Türk milletinin şanlı direnişi dün gibi aklımızda. Genç nesillere bunları aktarmak bakımından her yıl çeşitli etkinlikler yapılsa da Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin, yaşananları unutturmamak adına önemli bir rolü var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında konumlanan Şehitler Makamı ve 15 Temmuz’u tüm detaylarıyla yansıtan müze, o gecenin ve darbeler geçmişinin hafızasını tutmaya devam ediyor. Her biri bir şehidimiz için nöbet tutan 253 servi ağacının yanından yürüyüp, sürekli okunan selalar eşliğinde Şehitler Makamı’nda dualar ediliyor. Biz de bu önemli hafıza mekânının işlevini, bugüne kadar neler yapıldığını ve konumlandığı yeri öğrenmek üzere Hafıza 15 Temmuz’un kapısını çaldık. Bizi kapıda karşılayan müzenin müdürü Tuba Danış Ketancı, bulunduğu görevin ağırlığının farkında olarak sorularımızı cevapladı.

Kolay değil, tam 253 şehit vermişiz, 2 bin 734 gazimiz var. Bunların her birinin yakınları ve o gecenin şahitleri hâlâ yaşıyor. Bu da Hafıza 15 Temmuz’u diğer müzelerden ayıran özelliklerden. Anlatının 15 Temmuz ile ilgili olan kısmının şahitleri hâlâ kanlı canlı tanıklarımız. Müzenin açıldığı 2019 yılından beri yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etmiş. Darbenin yıldönümü olan temmuz ayında daha fazla misafiri oluyor. Kış döneminde okul ziyaretleri, yaz döneminde ise yurtdışından gelen turlar mekândaki hareketliliği artırıyor. Özellikle Bosna Hersek ve Avusturya’dan her hafta düzenli olarak turların geldiğini söyleyen Ketancı, Bosna’dan gelenlerin ilgisinin çok fazla olduğunu söyleyerek şunları aktarıyor: “Balkan ülkelerinde FETÖ yapılanması çok fazla olduğu için, buradan farklı bir şekilde duymaları onları çok etkiliyor. Avusturya’dan gelenler, özellikle de yabancılar, burada bir sivil katliam yaşandığını duyduklarında şaşırıyor. Yurt dışından gelen gurbetçilerimiz, kendi memleketlerine gitmeden daha köprüden geçerken mutlaka uğruyor. Akademisyenler öğrencilerini alıp geliyor, öğrenci kulüpleri ve darbeler tarihi konusunda çalışanlar da buranın daimi ziyaretçilerinden.”

Mekânı gezdiğinizde gözyaşlarınızı tutamadığınız yerler de oluyor. O geceyi anbean yeniden yaşıyorsunuz. Peki ya buraya görev icabı her gün gelmek ve bu ağır mesuliyeti her an hissetmek nasıl bir duygu? Ketancı, “Onurlu ve gururlu bir görevde olduğumuza inanıyorum. Ağır bir sorumluluğu da var, çünkü bu işin muhatapları yaşıyor ve her daim yüz yüze geliyoruz. Onların burayı kendi mekânları gibi hissetmelerini istiyoruz. Bunun verdiği bir sorumluluk var. 7 dakikalık Çağrı ve Zafer videomuzu belki bin kez izledim, her seferinde beni ağlatmayı, tekrar tekrar o kahramanlıklardan gurur duymamı ve darbe girişimi başarılı olmadığı için şükretmemi sağlayan bir video. Farklı farklı işlerde çalışsak da neye hizmet ediyoruz, yaptığımızın karşılığı nedir, bunu görmemiz için personelime de ara ara izlemelerini tavsiye ediyorum.