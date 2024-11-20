O halkalar yerinde duruyor

CHP’nin tek parti döneminde ibadethanelere yönelik uygulamaları tartışılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Batman Merkez İlçe 8'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı ‘laiklik’ tanımında 1940’lı yıllara atıfta bulunarak, “Sizin anlayışınız camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak” ifadelerini kullanmıştı. CHP’li siyasiler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi. Ancak 1940’lı yıllarda camiyken, nalbant dükkanına çevrilen ‘Mimar Mehmet Ağa Camii'nde hayvanların bağlandığı demir halkalar tarihi belge olarak duruyor.





NALBANT DÜKKANI OLARAK KULLANILDI

Fatih'in Vefa semtindeki Mehmet Ağa Camii, Zeyni Mehmet Efendi tarafından 15'inci yüzyılın ikinci yarısında medrese olarak inşa edildi. 1756'da yangında hasar gören cami, aynı yıl Mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından yeniden inşa edilip minare eklendi. Vakıflar 1935'te camilere Hademe-i Hayrat'dan kadro vermedi bu nedenle camiler bakımsız kaldı. Birçoğu satılırken bazıları da yağmalandı ve ahır olarak kullanıldı. Daha sonra atların yemlendiği ve ayaklarının nallandığı nalbant dükkanı olarak kullanıldı. Adnan Menderes döneminde aslına çevrilen camide, atların bağlandığı demir halkalar o dönemin kötü hatırası unutulmasın diye yerinden çıkarılmadı.

Şu an camide yenileme çalışmaları yapılıyor ve atların bağlandığı demir halkalar, ibret için yerinde bırakılıyor.





Meyhane de yaptılar tiyatro salonu da

O dönemlerde camilerin ahır, meyhane olarak kullanıldığını ifade eden araştırmacı yazar Müfid Yüksel Yeni Şafak’a konuştu. Yüksel, “Cumhuriyetin ilk yıllarında camiler kadro harici bırakıldı ve bakımsızlığa mahkum edildi. Birçok cami başka amaçlar için kullanıldı. Mehmet Ağa Camii ve İsmailağa Camii uzun süre ahır olarak kullanıldı. Camilerin kimisi satılırken kimisi kalaycı, meyhane ve devlet tiyatro salonu olarak kullanıldı. Sirkeci’de Merzifonlu Mustafa Paşa Camii o dönemde meyhaneye çevrilmişti, meyhane olarak kullanılıyordu. 1986’da o meyhane Turgut Özal’ın emriyle kaldırıldı tekrar cami yapıldı. Bursa ve Edirne’de bu şekilde çok fazla cami var. Bunlar içerisinde Mimar Sinan camileri de var" şeklinde konuştu.











