Gündem O misafire ilk dava Burası dernek değil depo
İSTANBUL

O misafire ilk dava: Burası dernek değil depo​

O misafire ilk dava: Burası dernek değil depo

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği üyelerinin adres olarak gösterdiği deponun sahipleri savcılığa gidiyor. İsmini vermek istemeyen firma yetkilileri, “Bizim bu dernekle bir ilgimiz, alakamız yok. Böyle bir derneği daha önce hiç duymadık” dedi. Depo sahipleri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in özel kalemi Osman Şimşek’in kardeşi Ersin Şimşek’in başkanlığını yaptığı derneğe suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Türkiye, skandalı Yeni Şafak’ın “Tabelası bile yok” manşetiyle öğrendi.
Türkiye, skandalı Yeni Şafak’ın “Tabelası bile yok” manşetiyle öğrendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 30 Eylül 2020’de parti genel merkezinde misafir ettiği Milliyetçi İmam Hatipliler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ersin Şimşek’in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in en yakınında bulunan Mollalar Grubu içerisinde yer alan ayrıca özel kalemi olarak da görev yapan Osman Şimşek’in kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Şimşek’in tuhaf bağlantılarını gündeme taşıyan Yeni Şafak, dün de dernekle ilgili yeni skandalları ortaya çıkarmıştı. Yeni Şafak’ın, “Tabelası bile yok” başlığıyla manşetten duyurduğu haberde, derneğin tabelası bile olmayan paravan dernek olduğu belirtilmişti. Derneğin, resmi kurumlara bildirdiği Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesindeki adresin aslında bir inşaat firması tarafından kullanılan depo olduğu anlaşıldı.

Osman Şimşek

BİZİMLE ALAKASI YOK

Söz konusu adresi depo olarak kullanan firma yetkililerine ulaştık. İsimlerini vermek istemeyen firma yetkilileri, söz konusu adresin, kendileri tarafından kullanılan depoya ait olduğunu belirtti. Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği’nin söz konusu yeri adres olarak bildirmeleriyle ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen firma yetkilileri, “Bizim bu dernekle bir ilgimiz, alakamız yok” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Ersin Şimşek’i 30 Eylül’de böyle ağırlamıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Böyle bir derneği de daha önce hiç duymadığını, yine aynı binada da böyle bir derneği duymadığını aktaran firma yetkilileri, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği’nin kendileri tarafından depo olarak kullanılan yeri adres göstermesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını, konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Kurucular arasında yok

  • Kılıçdaroğlu’nun ağırladığı Ersin Şimşek’in başkanı olduğu dernek 9 Ocak 2020’de kurulurken, resmi kayıtlara göre, 7 kişilik kurucu üyeleri arasında Ersin Şimşek bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Yine Şimşek’in adı, yönetim kurulu listesinde de yer almıyor. Kayıtlarda, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ok olarak görünüyor.

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek: Tabelası bile yok
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek: Tabelası bile yok
Abone Ol Google News
Kılıçdaroğlunun misafirine ilk dava

Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

​Dernek değil depo olarak kullanıyoruz.
Vaka artışında mutasyon şüphesi

Vaka artışında mutasyon şüphesi

​Türkiye'de detaylı izlemesi yapılıyor.
ABD hiçders almamış

ABD hiç
ders almamış

​Teröre kalkan olmaya tam gaz devam ediyor.
CHP'de İnce alarmı

CHP'de İnce alarmı

​İkinci istifa dalgası her an gelebilir.
Korku filmi gibiydi

Korku filmi gibiydi

​Üç Türk denizci Türkiye'ye geldi.

Tarımsal ürünlere <br>üç ayaklı takip

Tarımsal ürünlere
üç ayaklı takip

​Fiyatlara yansımadan çözüm üretilecek.
80 gündür <br>teşkilat yok

80 gündür
teşkilat yok

CHP, ​Gaziantep'te dikiş tutturamadı.
Karabağ'da<br>gözlem başladı

Karabağ'da
gözlem başladı

​60 Türk ve 60 Rus askeri görev yapacak.
Magandaya tepki yağdı

Magandaya tepki yağdı

​Ünlü futbol menajeri drift yaparak trafiği tehlikeye attı.
Yeni lider Fenerbahçe

Yeni lider Fenerbahçe

​Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
LGBT provokasyonuna<br>2 tutuklama

LGBT provokasyonuna
2 tutuklama

Kabe fotoğrafını yere sermiştiler.
500 çocuğun <br>yüzü güldü

500 çocuğun
yüzü güldü

"Yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
Kar kış demeden <br>yardıma koştular

Kar kış demeden
yardıma koştular

Kalp hastasının yardımına ekipler yetişti.
Torbacı dehşeti

Torbacı dehşeti

​Sokak ortasında kurşunladılar.
Eşi 'sokağa at' demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Koronavirüste <br>son durum

Koronavirüste
son durum

​Bakanlık 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.