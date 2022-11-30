Odunluğa gizlediler: Ama ortaya çıktı

İstanbul'da minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşmesi onaylanınca Tevfik Göksu'nun konuşması yeniden gündeme geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kabul edildi. Teklifin kabul edilmesi sonrasında İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun söz konusu teklifi aylar öncesinde yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Göksu, 'Bu meseleyi kökten çözmek için hem minibüs esnafımızı rahatlatmak hem de taksici esnafımıza niteliğini artırması noktasında tarihi teklifimizi yapıyoruz. Rahmetli Kadir Abi döneminde başlayan bin minibüsün taksiye dönüşmesi projesini yapmıştık. Şimdi İBB'ye çağrıda bulunuyoruz bin minibüsü daha taksiye çevirin' demişti.

