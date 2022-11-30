Odunluğa gizlediler: Ama ortaya çıktı

Samsun'da odunluğa gizlenmiş tarihi ibrik ile objeler ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, İbi Mahallesi'nde yaşayan S.Ö'nün elinde tarihi eserler olduğu yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenledi.
İkamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, odunlukta odunların arasına gizlenmiş Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen metal ibrik, 3 terazi görünümlü obje, kurusıkı tabanca ile 55 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.