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Öğrenci servisinde dehşete düşüren görüntüler: Çocukları sopayla döven şoför tutuklandı

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü Aziz Hancı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi. Hancı, Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

12:49 . 28/03/2023 Salı
IHA
Şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.

Şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun servisinde gerçekleşti.İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başladı.

Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.



Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü, Tevfikbey Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Aziz Hancı Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

#Küçükçekmece
#istanbul
#çocuğa şiddet
19 dakika önce
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