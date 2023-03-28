Öğrenci servisinde dehşete düşüren görüntüler: Çocukları sopayla döven şoför tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun servisinde gerçekleşti.İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başladı.