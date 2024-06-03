Öğretmen adayına aylık 23 bin TL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün sona eren AK Parti kampında Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında sunum yaptı. Bu çerçevede onaylanarak yürürlüğe giren ve önümüzdeki yıldan itibaren kademeli bir şekilde uygulanacak yeni eğitim müfredatı ile Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinde değişiklik içeren çalışmalar da anlatıldı.

HAKİMLİK SINAVI GİBİ

Yapılan sunumda, Milli Eğitim Akademisi kurulacağı belirtildi. Bakan Tekin, akademinin içeriğinin ise hakimlik ya da muhasebe giriş sınavı gibi olacağını aktardı. Sunumda akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacağı bildirildi. Akademiye alınan öğretmen adayları ve bakmakla yükümlü oldukları birinci derece yakınları Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak.

KOMİSYONU BİNADA ÖĞRENECEK

Sunumda sözleşmeli öğretmen alımı ve buna ilişkin mülakat süreci de aşama aşama anlatıldı. Buna göre aday, sözlü sınava gireceği komisyon bilgisini sınav günü sınav binasına alındıktan sonra öğrenecek. Sınav komisyonu üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olacaklarını sınav binasına girdikten sonra öğrenecek.

KAMERA KAYDI ALINACAK

Sözlü sınavda adaylara eğitim bilimleri, genel kültür, alan bilgisi başlıklarından birer olmak üzere toplam 3 soru sorulacak. Sınav soruları adayın yanında elektronik kura ile belirlenecek, soruların çıktısı adaya verilecek. Sözlü sınav sırasında kamera kaydı alınacak.

Kantinlere sağlıklı beslenme düzeni

Okul kantinlerinde çocukların sağlıklı beslenmesi, obizetenin önüne geçilmesi için şekerli yiyeceklerin satışının yasaklanmasının 2025’e kadar hayata geçeceği aktarıldı.







