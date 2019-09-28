Gündem Öğretmene öğrencilerinin gözü önünde bayıltan dayak
MERSİN

Öğretmene öğrencilerinin gözü önünde bayıltan dayak

Mersin’de sınıf öğretmeni 30 yıllık eğitimci Nigar Özçelik, bir veli tarafından öğrencilerinin gözü önünde dakikalarca darbedildi. Sınıf kapısına sıkıştırılan Özçelik aldığı darbeler sonrasında kendinden geçerken, saldırıyı gerçekleştiren veli ise gözaltına alındı

Haber Merkezi DHA
Nigar Özçelik, tedavisi tamamlandıktan sonra Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.
Nigar Özçelik, tedavisi tamamlandıktan sonra Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Olay, merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'nda meydana geldi.

Sınıf öğretmeni Nigar Özçelik, önceki gün koridor bir öğrenciyi sınıfa girmesi konusunda uyardı. Ertesi gün okula gelen öğrencinin anne ve babası çocuklarını ittiğini öne sürdükleri Özçelik ile tartıştı.

Öğrencinin babası tartışma sırasında Özçelik'i saldırdı.

Diğer öğretmenlerin müdahalesi ile saldırgan veli uzaklaştırılırken, aldığı darbelerle yaralanan öğretmen Özçelik, okula çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, tedavisi tamamlandıktan sonra Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Olayın sınıfta derse girdiği sırada meydana geldiğini belirten Özçelik,, "Bir kadın sınıfın kapısını açtı. Ben de yardımcı olmak amacıyla buyurun dedim. Kadın birden bana hakaret etmeye başladı, ‘Sen benim oğlumu nasıl tutarsın. Sınıfına itersin' diye. Ben de olayı açıklamaya çalıştım, bana kötü cümleler kullandı. 'Birazdan eşim gelecek görürsün sen' dedi. Daha sonra eşi geldi, ona da açıklamaya çalıştım. Saçımı tutup çekti. Bunun üzerine ben kaçtım. Yeniden saçımdan yakalayarak sınıfın kapısına sıkıştırdı, vurdu. Kapı da açık, çocuklar da gördüler. Öğretmen arkadaşlar beni kurtarmaya çalıştılar. Bunun üzerine çocuklar ağladı, ben de kendimden geçtim" dedi.

  • Olayın duyulmasının ardından Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serbülent Sevdi de, hastanede Özçelik'i ziyaret etti. Sevdi, hem bir kadına hem de bir öğretmene yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, Özçelik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kredi kartı kullananlar dikkat: Faizler düştü
EKONOMİ
Kredi kartı kullananlar dikkat: Faizler düştü

Bağcılar'daki bir binada korkutan çatlaklar
GÜNDEM
Bağcılar'daki bir binada korkutan çatlaklar
Dereler taştı yollar kapandı

Dereler taştı yollar kapandı

Artvin'de şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.
Depremin şiddetine kumar oynuyorlar

Depremin şiddetine
kumar oynuyorlar

WhatsApp konuşmalarında ortaya çıktı.
Aferin sana Suriyeli genç

Aferin sana Suriyeli genç

Cebinde para yoktu, içi para dolu cüzdanı yürüyerek gittiği karakola teslim etti.
Kartta faizler düştü

Kartta faizler düştü

​Merkez'in kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

​Çocuklara eğitim, altyapı önlemleri ve izleme mekanizmalarına yatırım...
Savaşı<br>kızıştıracak iddia

Savaşı
kızıştıracak iddia

Trump, ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor.
Öğretmene<br>bayıltan dayak

Öğretmene
bayıltan dayak

​Öğrencilerin gözü önünde dakikalarca darp edildi.
Korkudan eve giremiyorlar

Korkudan eve giremiyorlar

5.8'lik depremin ardından dışarıda geçirilen 2. gün.
İşte güvenli<br>bölge projesi

İşte güvenli
bölge projesi

​2 milyon kişi için 140 köy ile 10 ilçe inşa edilecek.
Deprem<br>sonrası çatladı

Deprem
sonrası çatladı

Bina sakinleri bir an önce mühürlenmesini istiyor.
Turizmde<br>75 milyon vizyonu

Turizmde
75 milyon vizyonu

​Belirlenen hedeflere ulaşmak için 7 başlık sıralandı.
Telekom'da <br>dev randevu

Telekom'da
dev randevu

Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak.
Ankara'da gaziyi<br>bile işten attılar

Ankara'da gaziyi
bile işten attılar

​CHP'li belediyelerde işçi kıyımı hız kesmeden devam ediyor.
Tarlada ameliyat

Tarlada ameliyat

​Tıp tarihine geçecek ameliyatta doktorlar zamanla yarıştı.
Mısır'da 3 Türk<br>öğrenci tutuklandı

Mısır'da 3 Türk
öğrenci tutuklandı

​Mısır'daki Türkler darbeci Sisi'nin hedefinde.
Kentsel dönüşümde<br>5,8 yoğunluğu

Kentsel dönüşümde
5,8 yoğunluğu

​Evlerini güvenli hale getirmek isteyenler harekete geçti.
Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te terör operasyonu

Eruh kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.