Öğretmenler iş bıraktı

7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan insanlık dramının en büyük mağdurları başta çocuklar olmak üzere sivil halk. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre Gazze’de her on dakikada bir çocuk öldürülüyor. Albayrak Medya tarafından, yaşanan savaş suçlarını gündemine taşıyan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi, konu hakkında bir farkındalık yaratıyor. 6 Mayıs tarihinde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde açılışı gerçekleşen sergi, 10 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.