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Öğretmenler iş bıraktı

Öğretmenler, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etti. Ülke genelinde birçok öğretmen iş bırakırken, velilerin bir kısmı da çocuklarını okula göndermedi.

Saliha Engin
04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:19 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Eğitim sendikalarının çağrısıyla öğretmenler ders başı yapmadı.
Eğitim sendikalarının çağrısıyla öğretmenler ders başı yapmadı.

İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından öldürülmesine tepkiler çığ gibi. Olayın ardından Türkiye’nin pek çok noktasında öğretmenler iş bıraktı. Pek çok eğitim sendikasının çağrısıyla öğretmenler ders başı yapmadı.


VELİLERE MESAJ ATILDI

Yaşanan olayın ardından ders bırakma kararı alan öğretmenler, durumu velilere mesaj yoluyla bildirdi. Gelişme üzerine velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermedi. Avcılar'daki Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi D.E. okula geldiklerini ancak içeri alınmadıklarını belirterek, "Hocalar eyleme gitmişler, bizi de ders işlenmiyor diye geri gönderdiler" diye konuştu.


İSTANBUL'DA DA PROTESTO VARDI

İstanbul’da görevli bazı öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde basın açıklaması yaptı. Eğitim Bir-Sen 4 nolu Şube Başkanı Bilal Duran, şiddete dikkat çekerek tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Duran, iş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak 10-17 Mayıs arası 1 hafta dilekçe kampanyası başlattıklarını duyurdu.


#öğretmen
#eylem
#iş bırakma
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