Öğretmenlere motivasyon kampı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İlim Yayma Vakfı iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Öğretmen Motivasyon Kampı" 31 ilden 60 öğretmenin katılımıyla başladı. Önceki gün başlayıp 4 Eylül'de sona erecek olan kampta, öğretmenler pedagojik formasyon ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli atölye çalışmalarına, etkinliklere ve söyleşilere katılacak. Öğretmenler ayrıca İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini de gezme imkanı bulacak. GELECEK YILLARDA SAYI ARTACAK İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Koordinatörü Nesibe Altıntaş, “Öğretmenlerimiz bir hafta boyunca İstanbul’da konaklayacaklar biz de onlara gün içerisinde kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek atölyeler, etkinlikle ve söyleşiler yapacağız. İstanbul kültür gezilerinde ise İstanbul’u gezdireceğiz. Öğretmenlerimiz yeni eğitim ver öğretim yılına da motive etmeyi amaçlıyoruz. Şu an geri dönüşler çok güzel. Çarşamba günü Okçular Vakfı'ndan sonra Taksim'e gittik hepsi çok mutlu oldular. Bu sene 60 kişiyle başladık ama gelecek yıllarda bu sayıyı arttırarak bu projeyi daha kapsamlı hale getirmek istiyoruz” diye konuştu. GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK Şanlıurfa'dan gelen öğretmen Pelin Cansu Taşkın, “Atölye çalışmaları ve etkinliklerde meslektaşlarımızla keyifli zaman geçiriyoruz. İstanbul’da görmediğimiz birçok yeri gezip görme imkanı buluyoruz. Okullar açılmadan önce bizim için çok güzel bir motivasyon kampı oldu.” dedi. Öğretmen Motivasyon Kampı'na yazar Mustafa Kutlu, yönetmen Selman Kılıçarslan, müzisyen Ömer Karaoğlu gibi birçok değerli isim de katılacak.