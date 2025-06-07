Öğretmenlere yeni nesil asistan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, öğretmenlere destek sağlayacak yapay zeka destekli asistan için girişimlere başlanıldığını ifade etti. MEB, eğitimde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına ilişkin kapsamlı bir yol haritasını hayata geçiriyor. Çalışmalara dair gelişmeleri aktaran Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Canlı, öğretmenler için yapay zeka temelli araçlar geliştirildiğini belirtti. Canlı, grafik tasarım uygulaması Canva ile yapılan iş birliği sayesinde öğretmenlerin dersler için içerik oluşturma, planlama ve sunum hazırlama süreçlerinde destekleneceği söyledi.

TÜBİTAK İLE PROJE YÜRÜTÜYORUZ

Yakın zamanda “Prompt rehberi” uygulamasını hayata geçireceklerini ifade eden Canlı, böylece öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yönelik yapay zeka kullanımını artırmayı hedeflediklerini aktardı. Geliştirilen projeye dair son durumu değinen Canlı, “TÜBİTAK ile yürüttüğümüz ortak projede öğretmenlerimizin ders planı hazırlamadan materyal geliştirmeye, sorular üretmekten proje fikirleri oluşturmaya kadar birçok noktada destekleneceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENİN YERİNİ ALMAYACAK

Yapay zekanın öğretmenin yerini almayacağını vurgulayan Canlı, “Bakanlık olarak eğitimde öğretmen-öğrenci ilişkisinin yerini alacak bir yapay zeka planlamıyoruz. Yapay zekanın eğitim sürecinde öğretmeni destekleyici, öğrencinin bireysel öğrenmesini güçlendirici bir rol üstlenmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Canlı, öğretmenlerin ders işleme, hazırlık ve değerlendirme süreçlerinde yapay zeka ile desteklenmesinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Yapay zeka alanında uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde olduklarının bilgisini veren Canlı, “TÜBİTAK BİLGEM, T3 Vakfı, Yapay Zekâ Enstitüsü ve UNESCO Yapay Zeka Direktörlüğü ile temas hâlindeyiz” şeklinde konuştu. Canlı ayrıca, Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı’nın taslağının tamamlandığını yakında kamuoyuna açıklanacağını hatırlattı.







