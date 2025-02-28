Oğul Şener’e müebbet hapis

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanının, söz verdiği Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaayı tekrarladığını bildirdi. Taraf beyanları sonrası mahkeme heyeti kararı açıkladı. Mahkeme, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme sonra sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, ceza müebbet hapse düşürüldü. Ayrıca Şener, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.