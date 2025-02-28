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FETÖ’cü eski hakime 15 yıl hapis istemi

FETÖ’cü eski hakime 15 yıl hapis istemi

Oğuzhan Ürüşan
04:0028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

FETÖ’nün yargı yapılanmasına faaliyet yürüten eski hakim Yaşar Akyıldız'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Akyıldız hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Akyıldız’ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. 2014'teki Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) üyeliği seçim döneminde ByLock üzerinden görüşmeler yaptığı tespit edilen Akyıldız'ın, bağlantı kurduğu isimler arasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı ve GATA'ya sızan örgüt yöneticisi Rıdvan Akovalı da bulunuyor. Akyıldız’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



#FETÖ
#Hapis
#Yargı

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