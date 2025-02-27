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Kod adı 'Mete' : FETÖ'nün ihraç astsubayı yakalandı

Kod adı 'Mete' : FETÖ'nün ihraç astsubayı yakalandı

11:0527/02/2025, Perşembe
IHA
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FETÖ'den aranan 'Mete' kod adlı ihraç astsubay yakalandı
FETÖ'den aranan 'Mete' kod adlı ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Mete' kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Mete' kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Mete' kod adlı ihraç astsubay N.M.O.'yü (37) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.


#FETÖ
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