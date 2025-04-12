Oksijen tüpü yüklü kamyonet karda kaydı: Park halindeki 2 araca zarar verdi

Bolu'daki kaza, öğle saatlerinde, Tabaklar Mahallesi Gövem Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen oksijen tüpü yüklü kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı inerken kaydı. Kamyonet, önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarında park halindeki cip ve otomobile çarpıp durdu. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.