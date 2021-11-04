Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı: Bir ölü sekiz yaralı var Tokat’ın Zile ilçesinde yoğun sis nedeni ile okul servisi ile iki aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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