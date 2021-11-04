Gündem Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı Bir ölü sekiz yaralı var
TOKAT

Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı: Bir ölü sekiz yaralı var

Tokat’ın Zile ilçesinde yoğun sis nedeni ile okul servisi ile iki aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı: Bir ölü sekiz yaralı var
Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile - Ankara karayolu 10. kilometresinde meydana geldi.

Çekerek istikametinden Zile’ye seyir halinde olan Abdullah Candan idaresindeki 60 ZC 759 plakalı Dacia marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı
Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı

Yoğun sis nedeni Halit Özalpler yönetimindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.

Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı
Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı. Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 7’si öğrenci 8 yaralı ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı
Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı

Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun sis Çanakkale Boğazı'nda ulaşımı durdurdu
FOTOĞRAF 7
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Çanakkale Boğazı’nda akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
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Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 22.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
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Gemiler de Boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.
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Öte yandan, Çanakkale- Ecabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu arasındaki feribot seferleri de iptal edildi.
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun 'sis' deniz ulaşımını durdurdu
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun 'sis' deniz ulaşımını durdurdu
Yoğun sis Çanakkale Boğazı'nda ulaşımı durdurdu
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Yere düşen mum odayı yaktı: Bir kişi dumandan etkilendi
FOTOĞRAF 7
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Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi Çardak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yabancı uyruklu şahısların yaşadığı 2 katlı bir binanın 2. katında, yakılan mumun yere düşmesi sebebiyle yangın çıktı.
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Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
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Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alınarak tedavi edildi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yere düşen mum odayı yaktı: Bir kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir dairede yere düşen mum sebebiyle çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Dokuz yolculu taksi tankere çarptı: İkisi ağır 10 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 14
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Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır Mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Edirne’den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbula getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki 22 T 0349 plaklı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyir halinde olan yakıt tankerine arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparak dururken ticari taksi sürücüsü Adnan Yılmaz ve 9 yabancı uyruklu yolcu yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Yerde yatan yaralının üzerine itfaiye eri üşümesin diye montunu örttü
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10 kişinin yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yerde yatan yabancı yaralıya itfaiye eri üşümesin diye montunu üstüne örttü.<br>Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlatı.
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Dokuz yolculu taksi tankere çarptı: İkisi ağır 10 kişi yaralandı
TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkiinde içinde yabancı uyruklu 9 yolcunun bindiği taksinin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.


Bill Gatesin geliş amacını yazdı

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Tokat'ta<br>zincirleme kaza

Tokat'ta
zincirleme kaza

Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı.

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