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Okullarda 2. dönem başladı: İlk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başladı.

09:33 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şanlıurfa'daki okullarda öğrenciler ders başı yaptı.
Şanlıurfa'daki okullarda öğrenciler ders başı yaptı.

20 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı.


İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.


1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar devam edecek.


Ara tatil 5 Nisan'da

İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.


İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.



#Okul
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#Eğitim
41 dakika önce
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