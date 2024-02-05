Okullarda 2. dönem başladı: İlk ders zili çaldı

20 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı.
İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.
1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar devam edecek.
Ara tatil 5 Nisan'da
İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.
İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.