Ölümle burun buruna: TikTok için çatıya çıkıp dans ettiler!

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Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı

Kocasının harcadıkları parasını yerine koymak için kadın kılığına giren sevgilisiyle akrabalarını gasp eden kadının oyunu cezaevinde bitti. Zorla eve girmek istedikleri kadının yardım çığlıklarını bastırmak için ‘gulu gulu’ diyerek ses çıkartıp elini, ağzını, bağlayarak 28 bin liralık altınını gasp edip kaçan zanlılar suçlarını itiraf etti. Gasp edilen kadın ‘Beni gulu gulu diyerek elimi ağzımı bağlayıp boğazıma bıçak dayayıp gasp ettiler" diyerek çok korktuğunu anlattı.