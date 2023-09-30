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Ömer Çelik'ten ABD'deki Ermeni provokasyonuna sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunus Emre Enstitü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Lokman Özdemir
14:49 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ömer Çelik

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, Los Angeles'te Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yönelik Ermeni grubun saldırı girişimine tepki gösterdi.
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yunus Emre Enstitü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz. Saldırgan yalan şebekesi hakikatlerin duyulmasını engelleyemez. Yaşanan hadise, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı çirkin bir müdahale girişimi olduğu gibi bu grupların saldırganlık dışında kendilerini ifade edecek bir yetenekleri olmadığını da göstermektedir. Her türlü provokasyona karşılık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmayı, Kafkaslarda barış ve istikrara bağlı kalmayı sürdüreceğiz"
ifadelerini kullandı.



#Ömer Çelik
#Los Angeles
#Ermeni
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