Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.









Çelik'in açıklamaları şöyle;





Vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği sosyal konut projelerimizi sadece fiziki olarak vatandaşı konutla buluşturma olarak görülmemeli. Dünyadaki konut sıkıntısı şehirlerde eşitsizliklere neden olduğu göz önüne alındığında Türkiye dünyadan pozitif ayrışan işlere imza atıyor.





Kız çocuklarının eğitiminden kadına şiddete karşı mücadeleye karşı çok boyutlu mücadele verdik. Aile Bakanlığı'mız şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat boyunca faaliyetlerini yürütüyor. BM'nin bununla ilgili rengi turuncu. KADEM bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın rengi de turuncu. Ben de taktığım rozet ile bu kampanyayı destekliyorum. Erkek arkadaşlarımıza da bu rozetlerden veriyorum. Bunu bir farkındalık oluşturmak açısından başlatılan bir kampanya. Toplumu çok olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıyoruz. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de acı verici olaylarla karşılaşıyoruz. 86 milyonun başında güvenlik gücü olamayacağı için topyekûn hassasiyet gerektiren, kendi değerlerimizden güç alacağımız bir noktadayız. Kadının uğradığı şiddet bütün toplumun uğradığı şiddet oluyor.





Buradan bir kere daha bütün öğretmenlerimize sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Hepimizin hayat rehberi öğretmenlerimiz. Sadece bilgi öğretmen açısından değil iyi kötü bakımından rol model olma konusunda da son derece önemli. Yapay zeka ile hangi meslekler yok olacak diye tartışmalar vardı. Bence okuduğum kitaplarda temel bir yanlış yapılıyor. Okulun önümüzdeki yılarda ortadan kalkacağını söylerken öğretmenlik mesleğinin de ortadan kalkacağını söylüyorlar. Bu öğretmenlik mesleğini anlamamak demektir.





Eskiden az bilgiden dolayı yapılan yanlışlar bugün çok bilgiden dolayı yapılıyor. Hiçbirimiz öğretmenlerimizden sadece bilgi öğrenmedik, hayatın her alanı ile ilgili onların rehberliklerini gördük. Hayat rehberliği manasında öğretmenlerin olmadığı bir dünya barbarlığa teslim olmuş bir dünyadır.





Bütün bu gelişmeler çerçevesinde hayat rehberlerimiz olan öğretmenlerimizin, onların bilgeliklerini, yol göstericiliklerinin daha çok ihtiyaç duyulacak alandır. Medeniyetimizi korumak için hayat rehberlerimize daha çok ihtiyaç duyacağız.





Bu G20 zirvesi bir takım özellikleri olan zirveydi. Afrika kıtasında ilk defa bu formatta zirve yapıldığının altını çizmek gerekiyor. Barbarlıkla, sömürgecilikle anılanların refahı paylaşmada bu kadar cimri davranmasının altını çizmek gerekiyor. Afrika ile eşit ve adil ortaklık mottosunda çok daha fazlasını hal eden bir kıta.





Ayrıntılar geliyor...



