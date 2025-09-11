Ömer Çelik: Suçlayan da suçlanan da CHP'liler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Öncelikli maddemiz Gazze gündemidir. Eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte orada bombalanan, ölen çocuklara dikkat çekmek için Gazzeli çocukların insanlık trajedisine dikkat çekmek için gençlik kollarımız bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gelinen nokta soykırım şebekesinin, başından beri söylüyoruz, 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diye konuşuyoruz, onları çok zor duruma düşürecek diye. Bu saldırganlık Suriye, Lübnan, İran, Yemen'e yayıldığı gibi son olarak dost, kardeş ülke Katar'a saldırı gerçekleşmiştir. İsrail soykırım şebekesi Hamas'ın barıştan yana olmadığını söylüyordu. Ne zaman Hamas müzakere için dünyadan çağrı yapılsa buna olumlu yanıt verdi. Soykırım şebekesi Hamas'ın bundan uzak durduğunu söyledi.

Hamas müzakere heyeti bu şartları konuşmak üzere bir toplantı kararı almıştı. Barış, müzakere için yapılan bu toplantı Katar'da hedef aldı. Soykırım şebekesinin hiçbir kural tanımadığını, sinsi yaklaşımlar içerisinde olduğunu göstermiştir. İsrail'in saldırganlığı, barbaca terör eylemi, barış isteyen ateşkes isteyen bütün ülkelere sıçradı. Netanyahu şebekesi durdurulmadan, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulamayacağı net bir şekilde görülmüştür. Tek çözüm bu şebekenin yargılanması olduğu görülmüştür.

AK Parti'ye katılım sürecek

Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılım sürecek.

Odak kaybına izin vermeyeceğiz. Terörsüz sürecini hassasiyetle sürdürüyoruz.

"PKK'nın tüm uzantıları silah bırakmalı"

Terör örgütünün silah bırakma adımları kesintisiz sürmelidir.





'Odak kaybına izin vermeyeceğiz'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Meclis'te komisyon çalışıyor. Cumhur İttifakı olarak iradeyi canlı tutuyoruz. Hedeflerine ulaşması için gereken çalışmaları yapıyoruz.





Bunun hem iç siyasetin dili açısından hem de dışarıdaki yaklaşım açısından, yanlış noktalara sürüklenmeye çalışılması gibi gündemleri bütünüyle takip ediyoruz.





Gündem, PKK'nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, gündemlerin, burayı enfekte etmesine müsade etmemek lazım. Odak bellidir, gündem bellidir. Odak kaybına izin vermeyeceğiz"





Suçlayan da suçlanan da CHP'liler

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yönetimi sürekli olarak meseleyi, sanki bu kendileri ile AK Parti arasında bir süreçmiş gibi davranıyorlar. Bu olay nasıl ortaya çıktı? Bizim bu iddialardan haberimiz yoktu. Bu iddiaları ilk gündeme getirenler CHP'liler. CHP'liler ne yaptılar. Bazı CHP'lilerin bir takım skandallarla, yolsuzluklarla hareket ettiğini ifade ettiler. Biz de bu iddiaları böyle duyduk. Bu iddialarla ilgili olarak CHP içinde belediye başkanlığı, meclis üyeliği yapmış kişiler suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunda bulunanların hepsi CHP'li. Dolayısıyla bu meselelerin ortaya çıkışı CHP içindeki tartışmaların neticesi. Biz bunların hiçbir tarafında yokuz."





Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi

Çocuk yaşta suç işleyenlerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da çeşitli açıklamalar yaptı. Yaşı küçük ama terör eylemi yapmış, polislerimizi şehit eden o katil gibi, Ahmet Minguzzi ve Ankara'daki kardeşimiz gibi çocukları katledenler.... Bunları bir suç makinesi gibi yetiştiren şebekenin çözülmesi gerekiyor.





Buna dönük olarak ne yapılması gerektiğine dair İçişleri Bakanımızın kapsamlı bir çalışması var. Bunların kullandığı bir takım sosyal medya hesaplarının bu çocukları birer çete mensubu olarak örgütlemek üzere kurulduğu tespit edildi.





Bu o kadar yaygın bir ağ ki; bununla ilgili olarak iki sosyal medya mecrası öne çıkıyor. Dolayısıyla İçişleri Bakanımız bu çalışmayı yakın zamanda partimizde de değerlendirmek üzere sunacak.





Adalet Bakanımız açıkladı; bununla ilgili olarak yasal düzenleme yapılması konusunda çalışmalarını yapıyorlar.





Burada bazı hukukçularımız da diyorlar ki; suça sürüklenmiş çocuk kavramını ortadan kaldırırsak bu da çocukların korunmasıyla ilgili bir takım evrensel hukukun kazanımlarına zarar verebilir. Onu da görmüyor değiliz; kıymetli buluyoruz.





Bu çocukların, çocuk olarak değerlendirilmesiyle ilgili kategoriler ne olacaktır, hiç pişmanlık göstermeyen açıklamalar yaparak ortaya koydukları eylemlerin değerlendirilmesi konusunda, bunların artık çocuk kategorisinde değerlendirilemeyeceği bir duruma gelinmiştir."







