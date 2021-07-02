​On bin ‘nadir’ hastanın verisi çalındı

Başkentte ‘nadir’ görülen bir veri hırsızlığı yaşandı. Skandal Ankara’da faaliyet gösteren Intergen Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na yaptığı veri ihlali bildirimi ile su yüzüne çıktı. Merkezde çalışan bir bilgi işlem çalışanının işten ayrılmadan önce verileri kopyaladığı bildirildi.

ADLİ BİLGİ İŞLEMLE TESPİT EDİLDİ

İhlalden etkilenenler arasında çalışanlar, hastalar ve çocuklar da var. Adli bilgi işleme başvurulduktan sonra gelen rapor neticesinde verilerin kopyalandığının tespit edildiği kuruma bildirildi. İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin tespit edilemediği, ancak, kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği ile sağlık bilgileri ve genetik veri gibi kategorilerin olabileceği belirtildi. İhlalden etkilenen kişi sayısının yaklaşık 10 bin olduğu tespit edildi.

KVKK konuya ilişkin incelemesini sürdürürken, bir yandan verileri çaldığı tespit edilen kişi hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Aynı zamanda verileri çalınan kişilere de durum hakkında bilgi verildiği ifade edildi.