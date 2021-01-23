On milyon aşı geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camii’nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:

(İKİNCİ PARTİ AŞILARIN GELİŞ TARİHİ) Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin’den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu’nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım

RİSK ALMAK İSTEMİYORUZ

(KAFE VE RESTORANLARIN AÇILMASI) Restoran işletmeciliği konusuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar ‘sıkı tutacağız’ diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir.

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OYNAT 00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu günlerde ülkemizi diğerlerinden ayrıştırmayı başardık." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) heyetini kabul etti.

Heyete yaptığı konuşmada Covid-19 salgınının belirsizlikleri küresel ekonomideki zorlukların devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

Konuşmasının devamında 'Son on sekiz yıldır vatandaşımızın hayatının her alanına dokunan reformlarımız sayesinde bu zorlu günlerde ülkemizi diğerlerinden ayrıştırmayı başardık.' dedi.

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SEÇİM TARİHİ HAZİRAN 2023

(ERKEN SEÇİM İDDİALARI) Bu konuyla ilgili daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo, takvim Haziran 2023’tür. Haziran 2023’ten önce böyle bir erken seçim filan, falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire, bunlar tamamen oturmamış ama kendilerine acaba bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarih de Haziran 2023’tür.

Bir gece ansızın gelebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak’a yaptığı ziyaret anımsatılarak, “Akar ziyaret sonrasında Sincar’daki teröristleri işaret ederek ‘Eğer Irak hükümeti bizden destek isterse desteğe hazırız.’ demişti. Bunu Sincar’a yönelik ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz?” şeklindeki soru üzerine Erdoğan, ortak operasyonları zaten her zaman yapmaya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, ancak açıklamak suretiyle bu operasyonların yapılamayacağını belirterek, “Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur” ifadelerini kullandı.

Yüksek faizle kalkınma olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faize karşı olduğunu söyledi. İstanbul’da iş adamları ile bir araya gelen Erdoğan, ekonomi gündemine ilişkin mesajlar verdi. Türkiye’ye güvenen yatırımcıların, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, ekonomide temel hedeflerden birinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı. Faiz oranları ile ilgili de değerlendirmeler yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

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