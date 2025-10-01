Önce patronundan sonra polisten kaçtı: Yakalanınca gazetecileri tehdit etti

Araçtan indirilen İ.O.’nın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden çocuk, "Ehliyetim yoktu, sanki kötü bir şey yaptık? Ehliyetim olsa zaten kaçmazdım, ama Aksaray küçük yer, polisin olmadığı yerde sizinle denk geliriz" diyerek gazetecileri tehdit etti. Ehliyetsiz araç kullanmak ve polisin ’dur’ ihtarına uymamaktan İ.O.’ya 15 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.