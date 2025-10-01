Yeni Şafak
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 14 yaşındaki çocuk çıktı

15:311/10/2025, Çarşamba
DHA
Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen İ.A.O., gazetecilere “Canım istedi kaçtım” dedi.

Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsünün 14 yaşındaki İ.A.O. olduğu ortaya çıktı. Araç sahibine 18 bin 600 lira idari para cezası uygulanırken, İ.A.O. da ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Trafik polisi, denetim yaptığı sırada şüphe üzerine 68 AGB 506 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı. Hacılar Harmanı Mahallesi’ne geldiğinde sürücü araçtan inip, koşarak kaçmaya başladı. Peşinden gelen polisin takibi sonucu yakalanan ve adının İ.A.O. olduğu belirlenen sürücünün 14 yaşında olduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen İ.A.O., gazetecilere “Canım istedi kaçtım” dedi. Ekipler otomobili trafikten menederken, aracın sahibine de 18 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.






