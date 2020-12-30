Onikişubat marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor

Kahramanmaraş’ın metropol ilçesi olan Onikişubat’ın siyasette tecrübeli Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2014 ve 2020 yılları arasında, İlbank’tan alınan 653 milyon bütçe ile 530 milyon kaynak üreterek, toplamda 1 Milyar 183 milyon olarak ilçeye kazandırdığı tesisler, binalar, okullar ve özel eğitim merkezleriyle ilçeyi adeta mega kent haline getirmeyi başarmış durumda.

Yaptığı her projede ve tasarımda, yarının gençlerinin bayrağı devralacağını ve bu bilinçle yatırımlar ve projeler ürettiklerini belirten Mahçiçek, ilçeye ve şehre kazandırdığı birbirinden özel ve konsept projelerle, her geçen gün ilçenin değerine değer katıyor.

Doğası ve güzellikleri ile saklı bir cennet olan Kahramanmaraş, EXPO 2023 ile turizmini canlandıracak ve binlerce insanın Kahramanmaraş merkezine gelerek, turizme katkı sağlayacak.

Eğitim Her Türlü Projenin Önünde

Eğitimi her türlü yatırım ve projenin önünde tutan ve bu konuda ciddi adımlar atan Başkan Mahçiçek, kırsal mahallelerde eğitim için köylerinden ilçeye taşınan öğrencilere, yurtlarıyla birlikte 6 okul yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etmiş.

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İlçe merkezinde yaptığı 7 adet Bilgi ve Kültür Evi, kırsal mahallelerde ise 65 adet çok amaçlı Bilgi ve Kültür Evi ile tüm vatandaşlarına eşit imkânlar sağlıyor.

Sosyal Etkinlik Merkezlerinde, dar gelirli ailelerin çocukları için açtığı ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında, branşında uzman hocalarla büyük başarılar elde etmiş. Yoğun talebin olduğu kurslarda aynı zamanda rehberlik hizmeti de veriliyor. Önceki yıllarda kursa katılan öğrencilerin % 83’ü üniversiteyi kazanmış, bunların % 25’lik kısmı ise ilk 50 bine girebilmiş.

Ayrıca Başkan Mahçiçek’in çok özel projelerinden olan, down sendromlu çocukların ve ailelerinin de eğitim alabileceği Down Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezi (DOKMER), engelli bireylerin eğitim alarak hayatlarını kimseye ihtiyaç duymadan devam ettirebilecekleri becerilere sahip olmaları için Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi (KIYAM) gibi çok sayıda yeniliği ilçesine katmış durumda.

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İlçede parklar da konsept olarak inşa edilmiş, sosyal alanları ve parkları yeşilliklerle donatılmış, herkesin ulaşabileceği sayıda ilçenin birçok noktasında mevcut durumda.

Sadece ilçede değil tüm şehirdeki okullara dağıttığı kitaplarla düzenlediği, Kitap Okuma Yarışmaları, Solo Ses Yarışması gibi eğitim-kültür hizmetleriyle eğitimin, Başkan Mahçiçek için her projenin önünde olduğu anlaşılabiliyor.

Daha önce yapılmayanı yapan Başkan Mahçiçek, eğitim ve spor yatırımlarıyla bir adım öne çıkıyor.

Sporun Merkezi Onikişubat

İlçe merkezinde her mahalleye yüzme havuzu ve fitness salonu ile sağlıklı nesillerin yetişmesi ve halkın kolayca spor yapabilmesi için alanlar oluşturulmuş. 2’si yarı olimpik olmak üzere toplamda 7 adet son teknoloji ile donatılmış yüzme havuzları ve spor salonlarıyla haftanın 6 günü spor salonlarında hizmet veriliyor.

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Birçok amatör spor kulübüne malzeme desteği ile ilçesinde sevilen Başkan Mahçiçek, sporun ve sporcunun dostu olarak biliniyor.

Turizmin canlanması ile ilgili dünya basınının gözü Kahramanmaraş’a çevrilecek.

Sosyal Alanların Zenginliği

İlçede parklar da konsept olarak inşa edilmiş, sosyal alanları ve parkları yeşilliklerle donatılmış, herkesin ulaşabileceği sayıda ilçenin birçok noktasında mevcut durumda.

Emeklilerin vaktini geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri lokal ile, ilçede 7’den 70’e herkes düşünülerek projeler üretildiğini gösteriyor.

EXPO 2023 ile Kahramanmaraş, Bir Dünya Kenti Olma Yolunda

90 yılın en büyük projesi diyerek çıktığı dev projeyle Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmaya hazırlanan Başkan Mahçiçek, Ana Teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olan EXPO 2023 Onikişubat/ Kahramanmaraş ile medeniyetleri bir araya getirecek. En az 2 milyon ziyaretçinin Kahramanmaraş’a geleceği öngörülen dev proje, 747.000 m² alanda inşa edilen Rekreasyon Alanda gerçekleşecek.

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“Turizm Canlanacak, Kahramanmaraş Tanınacak”

Doğası ve güzellikleri ile saklı bir cennet olan Kahramanmaraş, EXPO 2023 ile turizmini canlandıracak ve binlerce insanın Kahramanmaraş merkezine gelerek, turizme katkı sağlayacaktır. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bakış açısı ile zenginleşerek, yeni turizm projelerine de fırsat doğacaktır.

EXPO 2023 ile eğitim programları, ülke ve şehirlerin düzenleyeceği milli gün etkinlikleri, kültürel programlar, sanat sergileri, konserler, fuarlar, ticari faaliyetler, iş heyeti ziyaretleri ve ticari görüşmeler, ülke, il ve ilçeler arası yarışmalar gibi etkinlikler düzenlenebilecek, Kahramanmaraş, ülkesinde ve bölgesinde merkezi bir konum görevi görecektir.

Turizmin canlanması ile ilgili dünya basınının gözü Kahramanmaraş’a çevrilecek. Uluslararası organizasyona dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan insanlar, kent merkezinin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

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“Türkiye’nin En Büyük 2. Organizasyonu”

Tayland, Çin, Hollanda Kore, Almanya, Katar, Avustralya, Polonya, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede düzenlenen bu dev organizasyonlar, Türkiye’de 2016 yılında sadece Antalya’da düzenlenmişti. Antalya’nın ardından Kahramanmaraş da Türkiye’nin en büyük 2. organizasyonuna ev sahipliği yaparak, tarihte yerini alacak.

Kahramanmaraş Kazanacak

Başkan Mahçiçek, “EXPO’nun getirileri başka hiçbir şekilde elde edilemeyecek bir reklam ve tanıtım vesilesi olacaktır ülkemiz ve şehrimiz adına” diye belirtiyor ve katkılarını maddeler halinde şu şekilde sıralıyor:

• Uluslararası tanıtıma katkı sağlamak,

• Ulusal ve uluslararası çevre problemlerini ortaya koymak ve alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek,

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• Kentsel alanda yeşil yaşam alanları oluşturmak,

• Eko ve yeşil turizmi desteklemek,

• Kente yeni alt ve üst yapı kazandırmak,

• Kentin ekonomik gücünü artırmak,

• Tarımsal potansiyeli ve endemik zenginliğimizi dünyaya tanıtmaktır.

Ekonomiye 1.2 Milyon Katkı

Yeni gelir kaynakları üretirken, uluslararası bir iş ağı oluşturarak, şehir ve ülkelerin kalkınmasına katkı sağlar.

İstihdam (Ortalama 5.500 Kişiye İş İmkanı)

Sadece EXPO 2023 Onikişubat / Kahramanmaraş projesi ile doğrudan, EXPO 2023 öncesi dönemde 1.000, EXPO döneminde 4.000, sonraki dönemde 500 personel istihdam imkânı oluşturacaktır, dolaylı katkıları bu rakamların çok üzerindedir.

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Etkinlik alanı, havalimanına 8 km, şehir merkezine 10 km uzaklıktadır.

“Çevre Bilinci”

EXPO 2023 alt ve üst yapı eksikliklerinin de giderilmesinde aktif rol oynarken, ulaşım, konaklama, yeme ve içme gibi hizmet alanlarında da değer kazanarak, yeşil ve sağlıklı bir yaşam bilincini artıracak ve insanları daha iyi bir yaşam sürmeye teşvik edecektir.

“Marka Şehir”

Uluslararası işbirliği anlaşmaları ile diğer EXPO şehirleri ve katılımcı ülkeler ile yapılacak olan sektörel toplantılar sayesinde ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecek ve komşu coğrafyaya uzanan olumlu sonuçlara sahip olacaktır.

EXPO 2023’de İlkler Yaşanacak

Türkiye’nin ilk ve tek 69.000 m² büyüklüğünde Kristal Lagününün bulunacağı Rekreasyon Alanında, 2 konsept bir arada, yine dünyada ilk ve tek Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi ile ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Rekreasyon Alan içerisinde Kahramanmaraş’ın yöresel el sanatları ve ustaları da Arasta Kültür Merkezi’nde yerini alacak. Ayrıca 284 adet Hobi Evi ile vatandaşlar kendilerine tahsis edilen uygun alanlarda hobilerini gerçekleştirirken, hafta sonlarını verimli geçirme fırsatı bulabilecek. Bu alan içerisinde; gençlerimize hizmet verecek kütüphane, düğün salonları, nikâh sarayları, bitkisel heykeller, aquaparklar, tenis kortları, fitness kulüpleri, konser salonları, kafe ve restoranları gibi mekânlar yer alacak.

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Bununla beraber fuar alanında; 50 den fazla ülke bahçesi, 60 metre yüksekliğinde EXPO kulesi, bitkisel heykeller, Türkiye ili ve ilçeleri bahçesi, kamu kurum ve kuruluş bahçeleri, üniversite bahçeleri, firma bahçeleri ve sergi alanları bulunacak.

“Sen Değişirsen, Dünya Değişir” sloganıyla hizmet eden Onikişubat Belediyesi vatandaşını bilinçlendirerek sürdürülebilir projelerle ve EXPO 2023 vizyon projesiyle tarihe büyük bir not düşüyor ve dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor.

‘Önce İnsan’ diyerek yola çıktıklarını belirten Başkan Mahçiçek, örnek ve ilham verici projeleriyle, Onikişubat’ı yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi başarmış.