Onlar içeride unutuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un kalan cezalarını affetmesi, yıllardır cezaevinde bulunan Madımak mağdurlarını akıllara getirdi. Darbeci generaller, "sürekli hastalık ve kocama hali" kapsamında affedilmişlerdi. Benzer sağlık sorunları bulunan Madımak davası sanıkları ise içeride yaşlandı.

23 MAĞDUR TAHLİYE BEKLİYOR

Sivas davasında şu an cezaevinde 23 hükümlü var. Bunlar İbrahim Duran, Muhsin Erbaş, Cafer Tayyar Soykan, Harun Gülbaş, Yunis Karataş, Harun Yıldız, Faruk Ceylan, Adem Kozu, Bekir Çınar, Ahmet Oflaz, Zafer Yelok, Erol Sarıkaya, Faruk Sarıkaya, Ekrem Kurt, Ömer Faruk Gez, Erkan Çetinkaya, Faruk Belkavli, Bülent Düvenci, Mevlüt Atalay, Ali Kurt, Kenan Kale, Uğur Yaraş ve Halil İbrahim Düzbiçen. 7’si Sivas E Tipi Cezaevi’nde, diğerleri ise Tokat T Tipi Cezaevi’nde kalıyor.

31 YIL OLDU

Bülent Düvenci, Cafer Tayyar Soykök, Muhsin Erbaş ve Faruk Ceylan 1993 yılından bu yana 31 yıldır cezaevindeler. 59 yaşındaki Ceylan, adeta içeride yaşlandı. Ceylan cezaevine girdiğinde daha 28 yaşında, hayatının baharındaydı. Şu an 60 yaşında olan Erbaş ile 70 yaşındaki Soykök de öyle. Onların da hayatları cezaevinde geçti. Bülent Düvenci ise cezaevinde 80 yaşını tamamladı. 49 yaşındayken içeri alınan Düvenci’de demans başlangıcı var, kalp kapakçığı da yüzde 46 oranında çalışıyor.

ONLAR DA HASTA

28 Şubat davalarıyla yakından ilgilenen Av. Selçuk Kar ve Av. Kaya Kartal, darbeci generallere uygulanan “sürekli hastalık ve kocama hali kapsamındaki affın” Madımak sanıkları için de uygulanması gerektiğini ifade etti. Av. Kar,

“Bu insanlar 31 yıldır cezaevinde. Çoğunun yaşı 70-80'i geçti, hastalıkları da var. Onlarla ilgili de af mekanizmasının işletilmesi gerekiyor. Kaldı ki Madımak’ta birçok provokatör vardı ve onların eylemi 28 Şubat darbecilerinkinden

ağır değildi” dedi.

ÖCALAN’DAN ÇOK YATTILAR

Hâlâ cezaevinde olan 28 Şubat mağdurlarını da hatırlatan Kar, “28 Şubat iklimini oluşturanlara işletilen hoşgörü, 28 Şubat mağdurlarına da işletilmeli. Darbecilerle ilgili husus, mağdurlardan kimse cezaevinde kalmadıktan sonra gündeme gelmeliydi. Cezaevlerinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan fazla hapis yatan ve affedilmesi gereken insanlar var” diye konuştu.

DARBECİLER SERBEST MAĞDURLAR İÇERİDE

Av. Kaya Kartal ise darbeci generallerin salınmasına neden olan Adli Tıp raporlarına dikkat çekti: “Benzer durumda olup cezaevinden çıkamayan çok sayıda hükümlü var. Sivas sanıkları da 28 Şubat sürecinde cezaevlerine girmiş, halen içeride. Baktığımızda aynı kapsamda değerlendirilip hem yaşı hem hastalığı nedeniyle serbest bırakılmaları gerekiyor. 28 Şubat darbesini yapanların serbest kaldığı bir ortamda mağdurlar da salıverilmeli.”







