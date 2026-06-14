Ordu’da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı: İstinat duvarı çöktü

"Üst tarafta çektiğimiz istinat duvarı çöktü. Duvarımız tuğladan olduğu için yağmurdan dolayı göçtü. Polisler geldi, inceleme yaptılar. Şu anda bize bir şey demediler. Yukarıdaki binada dört hane, bizim binada ise beş hane var"