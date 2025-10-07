Ordu'da yarım asırlık yol sorunu çözüldü: 200 hanenin ulaşım derdi bitti

Özlü Mahallesi Muhtarı Ahmedi Zinnuri Akdin, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde asfaltımıza başladık. Bu yolumuz 1982 yılında açıldı. Şu anda yapılan bu hizmet bu zamana kadar aldıklarımızın en iyisi. Öncesinde bu mahallede tozdan, topraktan duramıyorduk. Başkanımız Hilmi Güler’den Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmet bizim yıllardır beklediğimiz bir özlemdi. Bu yolu yaklaşık 200 hanemiz kullanıyor" dedi.