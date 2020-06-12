Örgütün gücünü arttırdılar: Koza-İpek davasında mahkeme gerekçeleri açıkladı

Örgütün yaşamasının, faaliyetlerini devam ettirmesinin, ekonomik gücünü arttırmasının en önemli nedenlerinden birinin sanıkların kontrolündeki şirketlerin sağladığı finansman olduğu belirtildi. Kararda, hala güncel olarak varlığını sürdüren, Devlet ve Türk milletine yönelik güvenliğe tehdit oluşturan FETÖ’nün amacına ulaşmasını engellemek, gücünü ve etkinliğini kırmak için bu kaynakların kesilmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenle kayyum atanan şirketlerde sanıkların hisselerinin müsadere edilmesinin kamu yararı ilkesine uygun olduğu vurgulandı.

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