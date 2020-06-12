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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Örgütün gücünü arttırdılar: Koza-İpek davasında mahkeme gerekçeleri açıkladı

FETÖ’nün en büyük finansörü Koza-İpek davasında verilen karara ilişkin mahkeme gerekçesini açıkladı. Koza-İpek Holding’e ilişkin firari Akın İpek’in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın gerekçeli kararında, “Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu’nun şirketlerdeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine” şeklinde verilen kararın nedenleri anlatıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Akın İpek
Akın İpek

Örgütün yaşamasının, faaliyetlerini devam ettirmesinin, ekonomik gücünü arttırmasının en önemli nedenlerinden birinin sanıkların kontrolündeki şirketlerin sağladığı finansman olduğu belirtildi. Kararda, hala güncel olarak varlığını sürdüren, Devlet ve Türk milletine yönelik güvenliğe tehdit oluşturan FETÖ’nün amacına ulaşmasını engellemek, gücünü ve etkinliğini kırmak için bu kaynakların kesilmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenle kayyum atanan şirketlerde sanıkların hisselerinin müsadere edilmesinin kamu yararı ilkesine uygun olduğu vurgulandı.

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