​Ormanları kim yakıyor

Türkiye son 2 gündür orman yangınları ile boğuşuyor. 28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilde toplam 50’ye yakın orman yangını çıktı. Bazı illerde yangınların birbirinden uzak birçok noktada aynı anda başlayıp yayılması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi.

OYNAT 00:21 AFAD ekipleri alevler arasında kalan anne ve kızını kurtardı Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşamdan bu yana devam eden orman yangınında yaşlı bir anne ve kızı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı mahallesine ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler' denildi. BiP'te paylaş

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DÜN DE DEVAM ETTİ

Alevlerin büyük yıkıma neden olduğu illerden birisi Antalya. Manavgat’ta aynı anda 4 farklı noktada başlayan yangın dün de yayılarak devam etti. Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesin’e kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalleler jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangın Manavgat’la sınırlı kalmadı. Dün sabaha doğru Akseki ilçesinde de yangın çıktı. Bölgede çok sayıda ev, ahır ve tarım arazisi yandı. Yangınlarda 5 kişi de yaşamını yitirdi. Manavgat’ta 3, Akseki’de 1 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

OYNAT 00:30 Mersin Aydıncık'taki yangın yerleşim yerlerine ulaştı Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangının yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı, vatandaşların evlerini boşaltarak sahil kesimlerine doğru kaçtığı öğrenildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Öte yandan, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi kesildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:41 Manavgat'taki yangınla mücadelede insansız helikopter kullanıldı Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl hizmete aldığı insansız helikopter, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınla mücadelede kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl kullanmaya başladığı insansız helikopteri, uçuş öncesi inceledi. Pakdemirli, helikopterin özellikleri hakkında bilgi verdi. BiP'te paylaş

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BİRBİRİNDEN UZAK BÖCEK: PİKNİK İŞİ DEĞİL

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de aynı şüpheyi dile getirdi. Böcek, “Yangın birbirinden bağımsız 4 farklı yerde ve hafta içi çıktı. Bu durum sabotaj ihtimalini akıllara getiriyor. Hafta sonu olsa piknikçileri suçlayabiliriz ama bu durumda böyle bir olasılık bana akıllıca gelmiyor” dedi.

1 GÜNDE 22 NOKTADA

Alevlerin yaktığı bir diğer il de Adana oldu. Hem Kozan, hem de Aladağ ilçelerinde orman yangını çıktı. Aladağ’daki yangın Boztahta Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde başladı ve kısa sürede yayıldı. Bazı evler yangın nedeniyle boşaltıldı. Yangının nedeni belirlenemedi. Kozan’daki yangın da akşam saatlerinde çıktı. Kızlarsekisi mevkisinde başlayan yangın 7 mahalleyi sardı. İlk tespitlere göre 20’ye yakın ev ve 2 ahır hasar gördü. Adana’daki sabotaj şüphesini de Vali Süleyman Elban’ın açıklamaları kuvvetlendirdi. Vali, Adana’da genelinde 1 günde 22 noktada yangın çıktığını ve bunların 20’sinin gün içerisinde söndürüldüğünü söyledi.

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MARMARİS’TE DE AYNI ŞÜPHE

Yine önemli tatil beldelerinden birisi olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde de orman yangını çıktı. İçmeler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli” ifadelerini kullandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mersin’in Aydıncık ilçesi ile Osmaniye’nin Kırmacılı köyü mevkisi ve Karacalar mevkisinde dün iki ayrı orman yangını çıktı. Osmaniye’deki yangınla ilgili 5 kişi sabotaj şüphesi ile gözaltına alındı.

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Sabotaj şüphesi yüksek

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz yangınların sabotaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Türkyılmaz, “Aynı anda bir çok yerde yangın çıkması sabotaj dememiz için tek başına bir delil değil. Ancak Manavgat’ta dört ayrı noktada aynı anda yangın çıkması, bu ihtimali güçlendiriyor. Hatay ve İzmir’de de benzer yangınlar çıkmış, PKK terör örgütünün yaptığı tespit edilmişti. Geçmişte yaşananlar elbette böyle bir işareti oluşturuyor” dedi. Türkyılmaz, “Yangına karşı uçak sayısı yetersiz” iddialarının da yanlış bilgi olduğunu söyledi.

Hasan Türkyılmaz

UÇAKLAR İDDİASI BİLGİSİZLİK

Türkyılmaz özetle şunları söyledi: “Uçak iddiaları yanlış bilgiden. Yangına müdahalede hava gücü olarak en etkili araç helikopterdir. Uçaklar ya sadece havaalanından ya da (amfibik uçaklar) denizlerden, göllerden ve büyük barajlardan su alabilir. Helikopterler ise daha kullanışlı ve hızlıdır. Bir uçakla bir seferde aktaracağını, helikopter yakın havuzdan su alarak onun üç beş katı su takviye eder. O açıdan uçak algısı doğru değil. Yine buna rağmen OGM üç tane amfibi uçakla hizmet veriyor. Altı tane idari helikopter, 39 tane de yangınla mücadele helikopteri var. 4 tane SİHA ile bölge gözleniyor. Öyle bir hava gücü dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile yok. Avustralya’da orman yangını aylarca sürdü. Türkiye’de ise yangınlar en kısa zamanda kontrol altına alınıyor. Bu konuda ülkemize haksızlık yapmamak lazım.”

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PKK talimat vermişti

Peş peşe başlayan bu yangınlar sonrası sabotaj iddiası araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl büyük hasara yol açan yangınları PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlenmişti. PKK elebaşı Murat Karayılan’ın 2020’de verdiği “Ormanları yakın” talimatı, son günlerde meydana gelen yangınların sosyal medyada PKK sempatizanları tarafından üstlenilmesi sabotaj iddialarını güçlendiriyor.

2 terörist yakalandı

Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları iddia edilen 2 kişi yakalandı. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile gözaltına alındı. 2 terörist Manisa’da yakalandı. Öte yandan valilik, yakalanan teröristlerin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ve bulgunun söz konusu olmadığını açıkladı.

FOTOĞRAF 9 Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine kadar inen yangın, 2 gündür kontrol altına alınamadı. Tedbir amacıyla 5 köy boşaltılırken, ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Köylerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşların bir kısmı ise Kayalık mevkisindeki tepelerde oturarak, köylerinin yanışını çaresizce izliyor. Yangının dün sabah 11.00 sularında çıktığını belirten vatandaşlardan Ahmet Ali Sınav, Bir önceki yangının devam niteliğinde bir yangın oluyor. Bize dün öğleden sonra bilgi ulaştı. Jandarmalar gelip köyleri boşaltmaya başladı. Burası Kaya Mahallesi, aşağısı köyün merkezi. Hepimizi buraya topladılar. Zaten herkesin evi yanan bölgelere yakın olduğu için kimse evine gidemiyor. Burası yüksek olduğu için evimizin yanışını buradan izliyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz. Gece çok fenaydı. Aşırı rüzgardan dolayı bütün orman yandı dedi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Çaresizliğin fotoğrafı: Köylerinin yanışını tepeden izliyorlar Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalesini sürdürürken, köylerini terk eden vatandaşlar da yangını tepe noktalardan izliyor. Köylü Ahmet Ali Sınav, "Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi. Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. BiP'te paylaş

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Tedavi parası gitti

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki söndürme çalışmaları devam ederken, Karaöz Mahallesi’nde 10’dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birisi de mahallede tek başına yaşayan 60 yaşındaki Cemile Öner’e ait. Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca “Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım. Kapıyı zorla açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapacağım?” diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

OYNAT 00:43 Evi yanan Kozanlı Cumali Amca yürekleri yaktı: Bütün birikimim gitti Allah'tan geldi yapacak bir şey yok Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.



Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel, gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, 'Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok' dedi.





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Tüm imkanlarımızla seferber olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

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Yerleşim yerlerine sıçradı

Mersin’in Silifke ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü. Bölgede yaşayan vatandaşlar da evlerini ve ekili alanlarını kurtarabilmek için söndürme ekiplerine destek verdi. Bozyazı’da ise çarşamba günü başlayan ve gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, dün sabah tekrar alevlendi. Ekiplerin gün boyu süren çalışması sonucu bölgedeki yangınkontrol altına alındı.

PKK-Yunan’ın eko-terörü!

TVNET canlı yayınına konuk olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, yangınlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yangının çıktığı yerlerin ülkenin en verimli toprakları olduğunu kaydeden Yaycı, “Bu bölgelerdeki yangın rastlantı sonucu veya herhangi bir ihmal ile çıkmış değil, burada kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır. Bu afet değil, bu orman yangınlarını sakın afet olarak algılamayalım. Bu eko-terör saldırısıdır. Çok net söylüyorum. Sosyal medya üzerinden birtakım bozgunculuklar yapılması da eko-terörün bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:23 Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin flaş açıklama: Devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Anadolu'nun pek çok şehrinde çıkan yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Yaycı, 'Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Birçok ev yandı

Adana’nın Kozan ve Aladağ ilçeleri de yangınlarla sarsıldı. Kozan’daki yangın çarşamba akşamı çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Birçok ev hasar gördü. Bölgede müdahale çalışmaları sürüyor. Aladağ ilçesinde de gece başlayan yangına müdahale edildi. Bölgede bazı evler tahliye edildi.

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Makilik ve zeytinlik alan yanıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde ise makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale sürerken, yangının büyük bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Çevresinde yazlık evlerin bulunduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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K.Y.Ü. vatandaşlarca böylenyakalandı.

Füze Okulu’nu yakmaya kalktı!

Ankara Polatlı’da K.Y.Ü. (28) isimli şahıs, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalıştı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağaç zarar gördü. Yangını çıkaran K.Y.Ü. ise kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan şahsın birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan K.Y.Ü. hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Teknelerle tahliye edildiler

Bodrum’da alevlerin tehdit ettiği otellerde bulunan yaklaşık 3 bin kişi denizden tahliye edildi. Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın otellere yaklaşınca otellerin tahliye edilmesi kararı alındı. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı otellerde vatandaşlar denizden tahliye edildi. Otellerdeki personel dahil 3 bin kişinin tahliyesi için günübirlik tur, balıkçı ve sahil güvenlik tekneleri seferber oldu. Zamanla yarışın yaşandığı tahliye sırasında teknelere alınan vatandaşlar deniz yolu ile Güvercinlik Mahallesi’ne getirildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde de çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan otellerdeki yerli ve yabancı turistler sahil bölgesine getirildi. Yangın nedeniyle İçmeler merkezde bulunan bazı turistler ise Marmaris ilçe merkezine gitmeyi tercih etti. Ellerinde valizler ile sahile gelen turistler karayolu ile ulaşımın kapalı olması dolayısıyla deniz taksiler ile ilçe merkezine gitti.

Muğla’nın Bodrum, Köyceğiz, Dalaman ilçelerinden sonra Milas’ta ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.