Örnek bir okul olmak isterken algının hedefi olduk

İstanbul Şişli'deki bir okulun veliler tarafından temizlendiğine dair CHP'li Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından yapılan paylaşımdaki kişilerin 'veli' değil aslında 'temizlik personeli' olduğu ortaya çıktı. Söz konusu Fuat Soylu İlkokulu’nun müdürü ve çalışanları Yeni Şafak'a konuştu. Müdür Bedrettin Gülgen, eğitimin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

İşkur Uyum Programı kapsamında 4, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 7 ve kadrolu olarak da 2 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 13 temizlik görevlilerin olduğunu ifade eden Gülgen, "Okulumuzda sabah 8 buçuk ile akşam 5’e kadar sürekli olarak koridor, bahçe, sınıf ve lavabo temizliği yapılır. Okulumuzun siyasete alet edilmesi bizi çok üzdü. Belediyenin idaremize yönelik fotoğrafı teyit etme hususunda hiçbir geri dönüşü olmadı. Okulumuzu velilerimiz değil kendi personellerimiz temizliyor. Sene başında biz hep birlikte bir karar almıştık, Şişli’de örnek bir okul olma yolunda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte çok güzel çalışıyorduk. Ancak paylaşılan görselle yanlış bir algı oluşturulup okulumuz hedef gösterildi.” şeklinde konuştu.