Orta Avrupa'da Drujba krizi

Orta Avrupa’nın enerji güvenliği, Drujba boru hattında yaşanan kesinti sonrası yeni bir diplomatik krize sahne oluyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Robert Fico, saldırı sonucu işlevsiz kalan Drujba hattından petrol sevkiyatının yeniden başlatılmaması halinde Ukrayna yönetimine karşı sert adımlar atacaklarını açıkladı. Kriz, yalnızca enerji arzını değil, Avrupa Birliği içindeki siyasi dengeleri de etkileyebilecek bir boyuta ulaştı. 27 Ocak’ta Drujba boru hattı hattına yönelik saldırı sonrası petrol akışı sekteye uğradı. Macaristan ve Slovakya, hattın kendi ekonomileri için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, Kiev’i sevkiyatı siyasi baskı aracı olarak kullanmakla suçladı. Budapeşte ve Bratislava yönetimleri, petrol akışının kesilmesine tepki olarak Ukrayna’ya dizel yakıt tedarikini askıya aldı. Orban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Zelenski petrol sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece bizden destek beklemesin” ifadelerini kullandı. Macar lider, önceliğinin Macar halkının enerji güvenliği olduğunu vurguladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise sevkiyat yeniden başlayana kadar Ukrayna’ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini duyurdu.
ELEKTRİK İHRACINI DURDURMA TEHDİDİ
Bratislava cephesinde de benzer bir ton hâkim. Slovak lider Fico, petrol akışının yeniden sağlanmaması halinde bugün itibarıyla Slovak şirketlerinden Ukrayna’ya elektrik ihracatını durdurmalarını isteyeceğini açıkladı. Slovakya’nın savaşın başından bu yana Ukrayna’ya destek verdiğini hatırlatan Fico, Kiev’in enerji politikalarının ülkesine yüz milyonlarca avroluk zarar verdiğini savundu. Kriz, Avrupa’da enerji güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası alternatif kaynak arayışına giren Orta Avrupa ülkeleri için Drujba hattı hayati önem taşıyor. Budapeşte ve Bratislava’nın resti, Kiev üzerindeki baskıyı artırırken, AB içinde Ukrayna’ya yönelik mali ve askeri destek paketlerinin geleceğini de belirsizleştiriyor. Uzmanlara göre taraflar arasındaki enerji gerilimi kısa vadede çözülmezse, hem bölgesel enerji fiyatlarında dalgalanma hem de AB içi siyasi çatlakların derinleşmesi kaçınılmaz olabilir. Drujba krizi, savaşın cephe hattı dışında da ekonomik ve diplomatik sarsıntılar üretmeye devam ettiğini gösteriyor.
ÜLTİMATOM VE ŞANTAJ TEPKİSİ
- Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin enerji tedariki konusunda yönelttiği ültimatom ve şantajı reddediyor ve kınıyoruz. Ültimatomların adresi Kiev değil, Kremlin olmalıdır” ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda açıklamada, Slovakya’nın elektrik tedarikini kesme tehdidini “provokatif ve sorumsuz” olarak değerlendirilerek, bunun bölgesel enerji güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.