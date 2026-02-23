Orta Avrupa'da Drujba krizi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Robert Fico, saldırı sonucu işlevsiz kalan Drujba hattından petrol sevkiyatının yeniden başlatılmaması halinde Ukrayna yönetimine karşı sert adımlar atacaklarını açıkladı. Kriz, yalnızca enerji arzını değil, Avrupa Birliği içindeki siyasi dengeleri de etkileyebilecek bir boyuta ulaştı. 27 Ocak’ta Drujba boru hattı hattına yönelik saldırı sonrası petrol akışı sekteye uğradı. Macaristan ve Slovakya, hattın kendi ekonomileri için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, Kiev’i sevkiyatı siyasi baskı aracı olarak kullanmakla suçladı. Budapeşte ve Bratislava yönetimleri, petrol akışının kesilmesine tepki olarak Ukrayna’ya dizel yakıt tedarikini askıya aldı. Orban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Zelenski petrol sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece bizden destek beklemesin” ifadelerini kullandı. Macar lider, önceliğinin Macar halkının enerji güvenliği olduğunu vurguladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise sevkiyat yeniden başlayana kadar Ukrayna’ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini duyurdu.