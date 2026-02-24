Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

15:2124/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yarın akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ve Ordu'da, gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ve Ordu'da, gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#kar
#Karadeniz
#Meteoroloji
#sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul için kuraya ismi girecekler listesi yayınlandı mı? İstanbul TOKİ kura çekiliş listesi sorgulama ekranı