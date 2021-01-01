Ortak Merkez iki haftada tamamlanacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti. İşgalden kurtarılan topraklarda, Erivan yönetiminin geri çekilme emrine uymayan bazı Ermeni güçlerin hala bulunduğunu anımsatan Aliyev, onların çoğunun etkisiz hale getirildiğini ve birçoğunun da tutuklandığını kaydetti. Aliyev, geri çekilmeyi kabul etmeyen Ermeni güçlerin savaş esiri değil, terörist olduğunu vurgulayarak, “Onlara bölgeden çıkmaları için olanak sağlandı. Bazıları çıktı fakat bir kısmı hala kalıyor ve bize karşı terör eylemleri gerçekleştiriyorlar. Buna rağmen ateşkese genel olarak uyuluyor” ifadesini kullandı.

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