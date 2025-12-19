Yeni Şafak
Otomobil trafik ışığı direğine çarptı: 2 kişi yaralandı

09:2819/12/2025, Cuma
IHA
Konya
Konya

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya çevre yolu muayene istasyonu yakınlarındaki kavşakta meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 35 GB 1376 plakalı otomobil çevre yolunda seyir halinde iken kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralı sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Z.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.


#Konya
#Beyşehir
#Antalya
