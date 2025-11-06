Yeni Şafak
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarptı: Can kaybı var

Ağrı’da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına otomobil çarptı. Kazada kadınlardan biri olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağrı’da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, S. K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğer yaralı kadının durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



