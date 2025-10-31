Ağrı’da tırlarda 761 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yabancı uyruklulardan S.G. isimli şahsın kullandığı tırda gizlenmiş vaziyette 679 kilo 358 gram, E.M. isimli şahsın sürücüsü olduğu tırın çekicisinde ise 82 kilo 220 gram olmak üzere toplam 761 kilo 578 gram metamfetamin ele geçirildi.