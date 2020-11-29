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BURSA

Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Faruk S. isimli bir şahıs, otomobilini istediği ağabeyinden olumsuz yanıt alması üzerine onu ve yengesini bıçakla yaraladı. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Saldırgan gözaltına alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Saldırgan gözaltına alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 17. Güneş Sokak’ta meydana geldi.

DHA

Faruk S., iddiaya göre dışarıya çıkıp, gezmek için ağabeyi Tevfik S.'den otomobilini istedi. Tevfik S., kardeşine sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek, aracını vermedi.

DHA

Bu duruma sinirlenen ağabey- kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi ve yengesi Asiye S.'yi kol ve bacak kısımlarından yaraladı. Evden gelen bağırışları duyan komşular durumu polise bildirdi.

DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Faruk S.'yi gözaltına aldı.Yaralılar ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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