Otoyolda domuza çarptı: Mahkemeden emsal karar çıktı

Avukat Muhammed Masum Kır, özel otoyolda önüne yabani hayvan çıkan müvekkilinin yaptığı trafik kazası sonucu, zararların otoyol işletmecisinden tahsili için açtığı davada emsal niteliğinde bir karar elde etti.





Otoyol kusurlu sayıldı





Seyir halindeyken otoyolda domuza çarparak aracı büyük hasar alan vatandaş, avukatı Muhammed Masum Kır aracılığıyla otoyol işletmesine karşı dava açtı. Hizmet yükümlülüğünün ayıplı gerçekleştiği gerekçesiyle açılan davada, otoyol üzerindeki ekolojik geçitler ve çit uygulamaları bilirkişi heyeti tarafından detaylı şekilde incelendi. Mahkeme, otoyol işletmesinin sorumluluğundaki bu alanda işletmeyi kusurlu saydı ve tazminata hükmetti. Mahkeme kaza tarihi olan 2023 Şubat tarihindeki enflasyon değerlemesi üzerinden 17 bin 300 TL tazminatın faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Ayrıca bilirkişi ve mahkeme masraflarını da karşı tarafa yükledi.





Davacı vekili Avukat Kır, “Özel otoyolları kullanan sürücüler, tüketici sıfatına sahip olduklarından, otoyol işletmecisinin sunduğu hizmetin ayıpsız, güvenli ve sözleşmeye uygun olması gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, otoyol işletmecileri bakım, güvenlik ve altyapı hizmetlerini eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. Otoyolda meydana gelen kazalar, özellikle yol güvenliğini tehlikeye atan ihmallerden kaynaklanıyorsa, sürücüler tüketici hakları çerçevesinde tazminat talep edebilir. Bu bağlamda, kusurlu hizmet nedeniyle oluşan zararlar için tüketici mahkemesinde vatandaşlar haklarını arayabilirler.” diyerek tüketicilere yaşayabilecekleri uyuşmazlıklarla ilgili tavsiyelerde bulundu.



