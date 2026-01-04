Yeni Şafak
Otoyolda yolcu otobüsü alev alev yandı

22:364/01/2026, Pazar
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Adana-Kayseri seferini yapan ve içinde 39 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü motor kısmından çıkan yangında tamamen yandı. Yolcuların zamanında tahliye edildiği olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde içerisinde 39 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı. Adana ve Mersin’den sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pozantı-Adana otoyolu Akçatekir rampası mevkiinde meydana geldi. Adana’dan Kayseri’ye giden 39 yolcusu bulunan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Otobüs kaptanının çıkan dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekmesiyle birlikte yolcular tahliye edildi. Kısa sürede otobüsü alevler sardı. Yangın, otoyol kenarındaki çalılık alanına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Adana ve Mersin’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, başka bir otobüs gelene kadar yolcular bir dinlenme tesisine götürüldü.



