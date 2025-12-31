Vali Köşger, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların yeni yılını esenlikle kutladı. Vali Köşger, “İnşallah 2026 yılı tüm dünyaya, ülkemize ve İslam âlemine huzur, mutluluk ve esenlik getirmeye vesile olur. Yılın son gününde, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alınan güvenlik önlemlerini arkadaşlarımızla birlikte nöbet tutulan mahalleleri gezerek yerinde denetleyeceğiz. Görev başında olan mesai arkadaşlarımızın hem yeni yıllarını kutlayacağız hem de onlara iştirak edeceğiz. Yılbaşı dolayısıyla en üst düzeyde güvenlik önlemlerini almış durumdayız. 7 bin 900 emniyet, 1200 jandarma ve 50’ye yakın sahil güvenlik personeli olmak üzere 9 bini aşkın güvenlik görevlimizle bugün karada, denizde, sahilde ve havada; helikopter, dron ve kara araçlarıyla her türlü tedbiri alarak vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yeni yılı idrak etmesi için gereken tüm önlemleri aldık” dedi.