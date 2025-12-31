Yeni Şafak
Adana'da yılbaşı öncesi 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi

22:2831/12/2025, Çarşamba
Adana’da, yeni yıl öncesi 9 bin 150 polis ve jandarmanın katılımıyla ‘Yılbaşı Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi.

Adana’da yeni yıl öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapıldı. Görevli personeli ziyaret eden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, sahada görev yapan emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı. Denetimler sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Vali Köşger ve beraberindeki heyet, vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı.


'YENİ YIL ÖNCESİ GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Vali Köşger, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların yeni yılını esenlikle kutladı. Vali Köşger, “İnşallah 2026 yılı tüm dünyaya, ülkemize ve İslam âlemine huzur, mutluluk ve esenlik getirmeye vesile olur. Yılın son gününde, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alınan güvenlik önlemlerini arkadaşlarımızla birlikte nöbet tutulan mahalleleri gezerek yerinde denetleyeceğiz. Görev başında olan mesai arkadaşlarımızın hem yeni yıllarını kutlayacağız hem de onlara iştirak edeceğiz. Yılbaşı dolayısıyla en üst düzeyde güvenlik önlemlerini almış durumdayız. 7 bin 900 emniyet, 1200 jandarma ve 50’ye yakın sahil güvenlik personeli olmak üzere 9 bini aşkın güvenlik görevlimizle bugün karada, denizde, sahilde ve havada; helikopter, dron ve kara araçlarıyla her türlü tedbiri alarak vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yeni yılı idrak etmesi için gereken tüm önlemleri aldık” dedi.


