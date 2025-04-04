Otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’na dair seyahat verilerini paylaştı. Bakan Uraloğlu, Arife Günü'nü de kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 aracın geçiş yaptığını duyurdu. Bu sürede; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bir milyon 25 bin 593, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 810 bin 676 araç geçiş yaptı. Geçen yıl bir milyon 207 bin 436 aracın geçtiği Kuzey Marmara Otoyolu'nu bu yıl bir milyon 396 bin 404 araç kullandı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 50 bin 582, Osmangazi Köprüsü’nden 303 bin 569 araç geçişi oldu. Bu sürede Marmaray, 2 milyon 156 bin 902 yolcuya hizmet verdi. Verilere göre, İstanbul Havalimanı’nda 842 bin 367 olan yolcu sayısı, bu yıl 892 bin 810’a ulaştı.