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ANKARA

Oturma düzenini “ti”ye aldılar

Masadaki oturma düzenini aşma için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diğer 5 partiye “Partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler” veya “Genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar” önerisinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da krize esprili bir dille yaklaşarak “Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar” dedi. Erdoğan’ı diğer AK Parti’liler takip etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Oturma düzenini “ti”ye aldılar ​
Fatih Şahin

Masadaki oturma düzenini aşma için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diğer 5 partiye “Partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler” veya “Genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar” önerisinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da krize esprili bir dille yaklaşarak “Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar” dedi. Erdoğan’ı diğer AK Parti’liler takip etti. Öneriler şöyle:

- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Bence boş koltukların etrafında müzik eşliğinde dönsünler, müzik kesildiğinde kim hangi koltuğu kaparsa ona otursun.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kim, hangi lider, hangi genel başkan nereye oturacak? Bunu düşünüyormuş. Demek ki Millet İttifakı’nın sadece belli olmayan şeyi Cumhurbaşkanı adayı değil, oturma düzeni de belli değilmiş. Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler?

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