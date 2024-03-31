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Oy kullanılan okulun çevresinde şüpheli araç alarmı

Batman'da oy kullanma işlemleri devam ettiği esnada bir okulun çevresinde şüpheli bir araç polisten kaçmaya çalıştı. Araçtan inip kaçmaya çalışan kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

18:41 - 31/03/2024 Pazar
Polisin ‘dur' ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.
Polisin ‘dur' ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri devam ettiği esnada, Bağlar Mahallesi'ndeki Selçuklu Ortaokulu civarında şüpheli bir araç polisten kaçmaya çalıştı.

Takip sonucu durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan aramada, bir tabanca ve iki şarjörü, bir pompalı tüfek, 125 farklı kalibrelerde fişek ve 55 pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

Araçtan inip kaçmaya çalışan kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca bulundu.

Olaya ilişkin Y.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.



#Batman
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#silah
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