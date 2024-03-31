Oy kullanılan okulun çevresinde şüpheli araç alarmı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri devam ettiği esnada, Bağlar Mahallesi'ndeki Selçuklu Ortaokulu civarında şüpheli bir araç polisten kaçmaya çalıştı.

Takip sonucu durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan aramada, bir tabanca ve iki şarjörü, bir pompalı tüfek, 125 farklı kalibrelerde fişek ve 55 pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.