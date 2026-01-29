Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

15:4329/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.

Erdoğan Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.



#Özbekistan
#Şevket Mirziyoyev
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri kura tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman? 7 bin 562 TOKİ Kayseri kurasına katılacaklar listesi