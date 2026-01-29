Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.
Erdoğan Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
Erdoğan Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
Cumhhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.
#Özbekistan
#Şevket Mirziyoyev
#Recep Tayyip Erdoğan