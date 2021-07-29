Özel harekat polisinden yangından kurtardığı kaplumbağaya can suyu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangında Kocaeli Emniyeti Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte alevlere müdahale etti.

Alevleri söndüren ekipler, yanan arazide buldukları bir kaplumbağayı da kurtardı. Bir özel harekat polisi, kurtardıkları kaplumbağaya elleri ile su içirdi.



Yangına müdahale eden Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerini sosyal medyada yaptığı paylaşımla tebrik eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Körfez ilçemizde meydana gelen yangını kısa sürede söndürmek için seferber olan Şanlı Polis Özel Harekatın yiğitlerini kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım

GÜNDEM Bakan Pakdemirli: Son 2 günde 17 ilde 58 orman yangını

GÜNDEM Manavgat'taki yangında can veren Kardaş çiftinin oğlu: 'Yetiş oğlum' dedi yetişemedim