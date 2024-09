Özel Harris'çilerle aynı oturumda

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bu New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Sosyal Enternasyonal Toplantısı için New York'a geldi. Özel'in New York temaslarının ilk günü, Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı'nda ev sahipliği yapacak olan Jay Suith ile sınırlı olacak. Özel, ABD'li yetkililerle bir araya gelmeyecek.