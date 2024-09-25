Özel Harris'çilerle aynı oturumda

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bu New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Sosyal Enternasyonal Toplantısı için New York'a geldi. Özel'in New York temaslarının ilk günü, Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı'nda ev sahipliği yapacak olan Jay Suith ile sınırlı olacak. Özel, ABD'li yetkililerle bir araya gelmeyecek.





'GAZZE' VURGUSU

Özel ilk olarak 119 farklı sosyal demokrat, demokrat sosyalist ve işçi sınıfı partisinin oluşturduğu ülkeler arası sol platform olan Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu toplantısına katılacak. Özel, 2023'te enternasyonalin dönem başkan yardımcılığına seçilmişti. Özel, bu oturumda, Gazze ve İsrail'in bölgede uyguladığı orantısız şiddet politikalarını da eleştiren bir konuşma yapacak. Bu toplantının ardından Özel, enternasyonal kapsamında yapılacak pek çok toplantıdan biri olan "ABD Başkanlık seçimlerinin küresel sorunların ele alınışı üzerindeki etkisi" temalı özel oturumda konuşacak. Özel'in ABD Başkanlık Seçimleri'ni konu alan özel bir oturumda konuşması ise ayrıca dikkat çekti.





OBAMA İÇİN ÇALIŞTILAR

Oturumda, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump karşıtı ve Demokrat Parti'nin adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris destekçisi konuşmacıların ağırlıkta olduğu görüldü. Özel dışındaki 3 katılımcı da eski ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim kampanyalarında 'sözcü' olarak görev aldı. Konuşmacılardan Federico de Jesus, 2008 ve 2012'de Obama'nın kampanyası için çalıştı. İspanyol kökenli Jesus, gazeteci, televizyon yorumcusu ve basın danışmanı olarak çalışıyor. Ülkedeki Latin seçmenler tarafından yakın takip edilen bir isim.







