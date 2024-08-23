Özel'e karşı iş birliği zirvesi

CHP'de, 6-9 Eylül'deki Tüzük Kurultayı yaklaştıkça parti içindeki hareketlilik de artmaya başladı. Parti içindeki kliklerin ön seçim, dönem kuralı ve güçlü genel sekreterlik tartışmaları üzerinden liderlik koltuğunu değiştirmeye dönük atılımlar içine girdiği bildiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, salı günü CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir ziyaret yaptı.

ANA GÜNDEM ÖN SEÇİM

Edinilen bilgiye göre görüşmede, Genel Başkan Özgür Özel'in kaçındığı 'ön seçim' vaadi masaya yatırıldı. Örgütlerden gelen ön seçim talebinin genel merkezi sıkıştırması ikilinin ana gündem maddesini oluşturdu. CHP kulislerinden sızan bilgilere göre, Özel'in, "Kasım 2023'teki kurultayda sözünü verdiği ön seçimden kaçınması, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu birlikte hareket etmeye elverişli bir zemin" sundu.

DELEGEYE MESAJ

Kaynaklar, ikilinin genel merkezi ön seçimi parti programına ve tüzüğüne almaya zorlamak için hareket edeceğini söylerken, parti için muhalefetin lideri Oğuz Kaan Salıcı'nın “Örgüt ön seçim istiyor” talebine dikkat çekti. Kaynaklar, "Salıcı ve destekçileri Özel ve ekibinin delege üzerinde bir gücü olmadığını biliyor. Bu açıklama, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesi yapıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamanın üzerinden gün geçmeden İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüştüğü de herkesçe öğrenildi. Bu da Salıcı'nın Kılıçdaroğlu'ndan aldığı işaretle örgütlere ve delegeye mesaj gönderdiği anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ZAYIFLIĞININ FARKINDA

İmamoğlu, mevcut Meclis yönetimi dahil pek çok noktada partinin tıkandığını bir süredir yakın çevresi üzerinden Ankara kulislerine sızdırıyordu. İkilinin görüşmesinin bu bağlamda da önem kazandığına dikkat çeken CHP'li bir kaynak Yeni Şafak'a, "Özel, Ankara dışında partinin hiçbir noktasına hakim değil. Kendisi de bunun farkında. Ön seçimde de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Çünkü, delege üzerindeki hakimiyeti kendisine ait değil, İmamoğlu faktörü yön değiştirirse, milletvekilliği ve belediye başkanlığı dahil pek çok yerde istediği bir tek ismi listeye koyamaz. Şimdi bunu nasıl olur da değiştiririz, derdine düşmüş gözüküyor" şeklinde konuştu.

Normalleşme rahatsızlığı

İki isim arasında 1,5 saat süren görüşmenin, 61'inci Ulusal 35'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sırasında kararlaştırıldığı öğrenildi. İmamoğlu görüşmede, Parti Meclisi (PM) üyelerinin sayısını artması gerektiğini ve Cumhurbaşkanı adayının bu üyeler tarafından seçilmesi talebini gündeme getirdi. Adayların ön seçimle belirlenmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu’nun ayrıca Özel’in normalleşme programı ve yaklaşımını doğru bulmadığı, bu süreçten rahatsızlığını belirttiği iddia edildi. İşleyiş ve politikalarla ilgili düşüncelerini anlatan İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’ndan destek istemediği öğrenildi.







