Özel'in tezkere belirsizliği

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, TSK’nın Lübnan, Irak ve Suriye'deki varlığının uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek. İlk kez, Ekim 2014'te birleştirilerek Meclis gündemine getirilen Irak ve Suriye tezkereleri, önceki yasama yıllarında farklı tezkereler olarak Meclis Başkanlığı’na sunuluyordu. 2014 yılına kadar Suriye tezkerelerine o dönem adı HDP olan DEM de destek vermişti. CHP ise tezkereler birleştirilmeden önce de evet oyuyla TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını destekliyordu. CHP, bu tutumunu Ekim 2021'e kadar sürdürdü. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa görüşmeleri öncesinde HDP'yi yakınında tutabilmek adına 6 kez evet oyu verdiği tezkereye hayır oyu verme kararı aldı. CHP, bu tutumunu Ekim 2023'te devam ettirdi. Kılıçdaroğlu daha önceki tezkere de olduğu gibi, ret kararına 'yabancı askerler' maddesini gerekçe gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tutumu sürdüreceği bildirilse de bazı CHP kurmaylar iç güvenliğin sağlanması noktasında tezkereye evet denilebileceğini kaydetti. Parti içindeki diğer bir grup, Özel'in selefi gibi 'yabancı askerleri' gerekçe edeceği bildirerek, CHP'nin hayır oyu vereceğini iddia etti. CHP'nin tutumu MYK'da alınacak kararla belli olacak.